За призначення проголосувало 282 нардепи.

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за її призначення проголосувало 282 депутата.

Наразі Жолнович є керівником Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Марина Лазебна подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра соцполітики, на яку була призначена 4 березня 2020 року.

18 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики. За це рішення проголосували 277 народних депутатів.

Раніше журналісти дізналися, що її може змінити нинішня керівниця департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі президента Володимира Зеленського Оксана Жолнович, але вона була не єдиним кандидатом на посаду.

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