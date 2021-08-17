Національний банк не перешкоджав коливанням і навіть фактично дозволяв гривні зміцнитися в кінці тижня.

Аналітики групи ICU прогнозують коливання курсу гривні на цьому тижні з тенденцією до зміцнення через продаж валюти експортерами у зв'язку зі сплатою квартальних податків.

Про це повідомляти у фінансовому тижневику компанії.

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"Протягом минулого тижня гривня коливалася переважно в межах 10 копійок, але завершила тиждень зміцненням. Національний банк не перешкоджав коливанням і навіть фактично дозволяв зміцнитися в кінці тижня. Подібну динаміку курсу ми очікуємо і на цьому тижні, особливо наприкінці через завершення періоду сплати квартальних податків", - йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що минулого тижня Національний банк проводив інтервенції на валютному ринку щодня, але в мінімальних обсягах в середньому по 5 млн дол. в день і викупив з ринку 25,5 млн дол. за тиждень. Такі обсяги інтервенцій практично не впливали на баланс попиту і пропозиції на ринку, де, попри вихід нерезидентів з ОВДП, пропозиція валюти переважала.

Відзначається, що серед операцій клієнтів банків на валютному ринку було більше продажів, хоча в середу, коли курс гривні до долара ослаб до 26,8 грн/дол., попит був трохи більшим, адже після погашення ОВДП нерезиденти купували валюту більш ніж на 3 млрд грн отриманих коштів.

Тому, за словами експертів, за таких умов з надмірною пропозицією валюти та мінімальними інтервенціями НБУ курс гривні за минулий тиждень зріс на 0,5% - до 26,67 грн/дол.

"Збереження аналогічного підходу до інтервенцій і на цьому тижні буде дозволяти ринку балансуватися самостійно, але пропозиція буде переважати й надалі. У п'ятницю завершиться період сплати квартальних податків, тому експортери продаватимуть ще більше валюти для розрахунків з бюджетом. Тому ми очікуємо, що курс продовжить коливатися, але в цілому буде посилюватися і рухатися в бік 26,5 грн/дол.",- наголошується в повідомленні.

Курс на 17 серпня:

На вівторок, 17 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Нацбанк минулого тижня - з 9 по 13 серпня - купив на міжбанківському валютному ринку 25,5 млн дол. в резерви.

Автор: Катерина Жирій