Курс гривні до євро зміцнився до 31,36 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 17 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,36 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,67/26,69 грн/дол., до євро - на рівні 31,38/31,40 грн/євро.

Курс на 16 серпня:

Національний банк України на понеділок, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій