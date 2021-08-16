Національний банк України на вівторок, 17 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,36 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,67/26,69 грн/дол., до євро - на рівні 31,38/31,40 грн/євро.
Курс на 16 серпня:
Національний банк України на понеділок, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.