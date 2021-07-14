Курс гривні до євро зміцнився до 32,25 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 15 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,25 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США-2730,47 (14 липня – 2732,16)

100 EUR – 3224,82 (14 липня - 3237,2)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,30/27,32 грн/дол., до євро - на рівні 32,26/32,28 грн/євро.

Курс на 14 липня

Національний банк України на середу, 14 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,32 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький