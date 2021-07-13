На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,33/27,35 грн/дол.

Національний банк України на середу, 14 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,32 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,37 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2732,16 (13 липня – 2729,04)

100 EUR – 3237,2 (13 липня - 3234,59)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,33/27,35 грн/дол., до євро - на рівні 32,35/32,38 грн/євро.

Курс на 13 липня

Національний банк України на вівторок, 13 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький