Аналітики також очікують збільшення дефіциту платіжного балансу в 2022 році.

Середньорічний обмінний курс гривні до долара в 2022 році очікується на рівні 28,5 грн / дол.

Про це повідомляється в макроекономічному прогнозі аналітичного відділу "Альфа-Банку".

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"Наш базовий прогноз передбачає середньорічний обмінний курс у 2022 році на рівні 28,5 грн за дол.",- сказано в прогнозі.

У дослідженні наголошується, що основними макроекономічними ризиками прогнозу на 2021-2022 роки є: різке погіршення епідеміологічної ситуації (і відповідне посилення карантинних заходів), істотне ослаблення зовнішнього попиту на товари українського експорту, а також розбалансування державних фінансів в умовах обмеженості джерел фінансування.

При цьому, за даними дослідження, останнім часом посилився тиск на умови торгівлі: якщо до травня 2021 року ціни експорту демонстрували помітно кращу динаміку, ніж ціни імпорту, то влітку баланс став швидше несприятливим, в тому числі через істотне подорожчання енергоресурсів.

"В цілому ми очікуємо, що в 2022 році ціни ключових товарів українського експорту будуть нижче поточних, що прискорить розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 3,1% ВВП, причому з формуванням основної маси дефіциту в другому півріччі", - сказано в дослідженні.

Курс на 27 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 27 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький