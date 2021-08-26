Національний банк України на п'ятницю, 27 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,51 грн/євро, тобто гривня ослабла на 17 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,82/26,84 грн/дол., до євро - на рівні 31,56/31,58 грн/ євро.
Курс на 26 серпня:
Національний банк України на четвер, 26 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Прогнози на найближчі дні:
Згідно з прогнозами експертів до кінця серпня долар переступить позначку в 27 грн.
Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.
Разом з тим аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що Долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.