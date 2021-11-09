Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,21 грн/євро.

Національний банк України на середу, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,09 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 30,21 грн/євро, тобто гривня ослабла також на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Курс на міжбанку

Читайте такожГривня зміцнилася до нового максимуму: прогноз експертів на тижденьНа міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол., до євро - на рівні 30,19/30,22 грн/євро.

Курс станом на 9 листопада

Національний банк України на вівторок, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Прогнози експертів

Як стверджує старший аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, курс долара до гривні в Україні 8-14 листопада може перетнути психологічну позначку – коштувати дешевше 26 гривень.

Автор: Катерина Жирій