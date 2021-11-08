Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,20 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожНайближчим часом курс гривні продовжить дивувати українців: новий прогнозЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 30,20 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол., до євро - на рівні 30,18/30,21 грн / євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на понеділок, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій