Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,03 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта трохи послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,42 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,99/41,04 грн/дол., євро – 44,34/44,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом експерта Сергія Фурси, ситуація на валютному ринку до кінця літа буде стабільною, різких стрибків найближчим часом не передбачається. Він вважає, що курс долара може піднятися вище 42 гривень, проте ніяких різких радикальних зрушень не буде.

В інвестгрупі ICU розповіли, що минулого тижня дефіцит валюти знову зменшився, тож НБУ скористався моментом та повернув офіційний курс майже до рівня 41 грн/дол.

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