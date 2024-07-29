Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,05 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,41 грн/євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,03/41,07 грн/дол., євро – 44,40/44,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 29 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

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