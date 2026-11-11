У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: за скільки можна купити 100 доларів

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 46,08 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 11 листопада, зріс на 11 копійок і становить 46,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 51,75 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,50 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4610 гривень. 100 євро обійдуться у 5175 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 46,08 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і становить 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 11 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,50 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 46,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 51,62 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.

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