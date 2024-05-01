Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,64 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,30 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,63/39,69 грн/дол., євро – 42,25/42,32 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 1 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса зазначив, що Національний банк України контролює курс валют у країні. У другій половині 2024 року можливо курс долара буде в діапазоні 40-41 гривні за долар.

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