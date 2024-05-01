Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 1 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 1 копійок і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 5 копійок і складає 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здешевшав на 3 копійокки і складає 42,87 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

Протягом травня ситуація на валютному ринку буде досить збалансованою, проте не виключено певне зниження курсів іноземних валют у період великодніх свят, пргнозував начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Зат його прогнозом, у травні коридори валютних коливань будуть в діапазоні 39-41 грн/дол., а щоденні зміни курсів валют складатимуть до 0,3-0,5 грн в банках та до 0,5 грн в обмінних пунктах.

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