Долар зріс до максимуму за майже півтора року, – Bloomberg

Американська валюта продовжує зростати вже п’ятий тиждень поспіль.

Долар зріс до найвищого рівня з травня 2025 року на тлі прискорення інфляції у США. Це спонукало трейдерів збільшити ставки на те, що Федеральна резервна система (ФРС) підвищить процентні ставки.

Як пише Bloomberg, 14 жовтня індекс долара, що визначає його позицію щодо кошика основних валют, досяг найвищого рівня з травня 2025 року.

За даними Бюро статистики праці США, у вересні споживчі ціни зросли найшвидшими темпами за останні п’ять місяців через подорожчання пального. Після публікації даних американські державні облігації подешевшали, а їхня дохідність зросла на всіх строках погашення.

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"Інфляція виявилася вищою за очікування, що підтримало долар цього ранку, оскільки трейдери почали закладати у ціни подальше посилення монетарної політики ФРС", – зазначив валютний трейдер Monex Inc. Ендрю Гезлетт.

Долар продовжує зростати вже п’ятий тиждень поспіль. За цей період він зміцнився майже на 3,5%. Це найдовша серія зростання американської валюти з початку 2025 року.

За даними Бюро статистики праці США, у вересні індекс споживчих цін зріс на 0,6% порівняно із серпнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,7%, перевищивши прогноз аналітиків у 3,6%.

Базовий індекс споживчих цін, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, зріс на 0,3% за місяць. Аналітики очікували підвищення лише на 0,2%.

"Інфляція значно перевищила більшість прогнозів, надавши долару додатковий імпульс для зростання", – наголосив стратег Bank of America Алекс Коен.

Попит на долар як на захисний актив також підтримують високі ціни на нафту через війну в Ірані, а також посилення занепокоєння щодо бюджетних і політичних ризиків у Франції. Війна водночас сприяє зростанню дохідності облігацій на світових ринках.

У середу, 14 жовтня, всі валюти країн G10 послабилися до долара. Шведська крона стала найслабшою валютою серед своїх основних конкурентів, втративши 1%. Японська єна, на яку тиснуть нижчі процентні ставки в Японії та високі ціни на енергоносії, подешевшала на 0,4% – до 158,93 єни за долар.

Євро подешевшав на 0,7%, продовживши жовтневе падіння. За словами керівника відділу досліджень і стратегії валют G10 у Crédit Agricole Валентена Марінова, європейська валюта може й надалі найбільше потерпати від зміцнення долара на тлі погіршення бюджетних перспектив Європи.

Курс долара в Україні – останні новини

14 жовтня долар в Україні за офіційним курсом сягнув чергового історичного максимуму у 45,08 грн. Попередній рекорд було зафіксовано 6 жовтня - 45,06 гривні за долар.

Згідно з прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс долара в Україні цього тижня перебуватиме в межах 44,7–45,3 гривні на міжбанківському ринку та 44,8–45,4 гривні на готівковому ринку.

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