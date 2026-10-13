Курс долара в Україні встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 14 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 14 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 жовтня - 45,06 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,11/45,14 грн/дол., а до євро - 50,48/50,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 13 жовтня зріс на 10 копійок і складав 45,34 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,79 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 3 копійки і становив 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,06 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 45,25 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 50,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

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