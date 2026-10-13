Курс долара в Україні встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 14 жовтня

Національний банк України встановив на середу, 14 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 жовтня - 45,06 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,11/45,14 грн/дол., а до євро - 50,48/50,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 13 жовтня зріс на 10 копійок і складав 45,34 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,79 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 3 копійки і становив 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,06 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 45,25 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 50,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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