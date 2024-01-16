Гривня зміцнилася на 20 копійок відносно євро.

Національний банк України на середу, 17 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,92 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,92/37,95 грн/дол., євро - 41,26/41,28 грн/євро.

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Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня, з 15 по 21 січня, на готівковому валютному ринку курсовий коридор буде на рівні 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

За його словами, наприкінці грудня на ринок тиснув фактор певної невизначеності щодо обсягів міжнародної фінансової допомоги, тому певна турбулентність ринку напередодні нового року виявилася цілком об’єктивною. Проте ринок встояв, і регуляторові вдалося втримати ринок стабільним.

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