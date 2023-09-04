Збір триватиме з 4 вересня до 30 листопада.

Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня" – збір монет усіх номіналів, які перебувають в обігу, для підтримки ЗСУ.

Як повідомила прес-служба регулятора, впродовж наступних трьох місяців – з 4 вересня до 30 листопада 2023 року – по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України.

"Благодійна акція "Смілива гривня" насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році. Минулого року до неї долучилися понад 2 400 колективів, із них 81 % – це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності", - йдеться у повідомленні.

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Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Отже, з 4 вересня до 30 листопада 2023 року кожен зможе долучитися до акції: зібрати монети і принести їх до відділень банків-партнерів –"ПриватБанк", "Ощадбанк" та "ПУМБ" – не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

Також доречною буде організація колективного благодійного збору коштів у навчальних закладах, серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Це дасть можливість робити добрі справи всім небайдужим – учням, студентам, педагогам, жителям громад тощо.

"Звертаюся до молоді, педагогів та усіх громадян загалом: здавайте монети до банків-партнерів акції, і ми відправимо їх на фронт. Війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз так само потрібна, як і в перші дні війни. Долучайтеся до мобілізації монет, допоможіть нищити ворога!" – закликав заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Благодійний збір монет 2022

1 серпня 2022 року Нацбанк оголосив про старт благодійної акції "Смілива гривня" в Україні. Збір монет на потреби оборони тривав по всій Україні упродовж трьох місяців – з 1 серпня до 31 жовтня, пізніше НБУ продовжив термін дії акції до 4 листопада через перебої з електроенергією.

Усього в рамках акції було зібрано майже 5 млн грн. Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб сил оборони України.

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