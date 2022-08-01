В Україні розпочалася акція для підтримки армії нашої країни під назвою "Смілива гривня".

Національний банк України ініціював проведення благодійної акції "Смілива гривня", під час якої протягом наступних 3 місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень для потреб ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

"Акція "Смілива гривня" - це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок. Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків - "Ощадбанку" та "ПУМБу". Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року кожен громадянин зможе долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ" - не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

Нагадаємо, російська армія без оголошення війни рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Для підтримки ЗСУ вже проводилося багато акцій, як в нашій державі, так і за її межами. Зокрема, громадяни Польщі збирали кошти на ударний безпілотник Bayraktar.

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