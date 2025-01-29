Олексій Шабан запевнив, що е-гривня - це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді.

Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження власної роздрібної цифрової валюти - е-гривні. У регуляторі запевнили, що це рішення не передбачає відмови від готівки.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що е-гривня не замінить звичайну гривню, а лише додаткова можливість.

"Однак на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалено", - заявив заступник голови Нацбанку.

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За його словами, поки що регулятор має намір запустити пілотний проєкт на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) і у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та постачальниками платіжних послуг. Він зазначив, що такий крок дасть змогу переконатися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи буде вона задовольняти потреби користувачів, чи ефективна вона.

Шабан пояснив, що е-гривня - це цифрові гроші НБУ, електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк.

"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні гроші, вона є зобов'язанням центрального банку", - розповів заступник голови НБУ.

Він зазначив, що в разі запровадження е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні й існуватиме тільки в безготівковій формі - як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей.

Згідно з проєктом, користувачі зможуть за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, а саме:

перекази між фізичними особами - перекази між гаманцями користувачів;

оплату товарів і послуг;

платежі на користь держави;

благодійні платежі;

отримувати заробітну плату та інші доходи, соціальні виплати.

Представник НБУ запевнив, що конфіденційність під час використання е-гривні збережеться, а платформа е-гривні не оброблятиме і не зберігатиме персональні дані користувачів.

"Національний банк не матиме доступу і не володітиме будь-якою персональною інформацією про користувачів е-гривні. Він виступатиме виключно в ролі оператора платформи е-гривні, забезпечуючи її безперервне та безпечне функціонування", - підсумував Шабан.

Електронна гривня - що відомо

У НБУ повідомили, що розробка та впровадження е-гривні в Україні сприятиме, зокрема, цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їхньої вартості та зростанню рівня прозорості розрахунків.

У березні 2024 року стало відомо, що другий етап тестування е-гривні має відбутися в другій половині року. До цього процесу зможуть долучитися банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти.

У регуляторі зазначили, що перший етап тестування е-гривні провели 2018 року, але в закритому середовищі. Для цього передбачалося впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею винятково працівниками Нацбанку та кількома компаніями-учасницями проєкту.

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