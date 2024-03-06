Зазначається, що тестування пройде вже цього року.

Другий етап тестування е-гривні пройде вже в другій половині цього року. До цього процесу зможуть долучитися банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти.

У Національному банку України у Facebook зазначили, що перший етап тестування е-гривні провели у 2018 році, але в закритому середовищі. Для цього передбачалося впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею винятково працівниками НБУ та кількома компаніями-учасницями проєкту.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що всі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде НБУ.

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"Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе ухвалити рішення щодо доцільності широкомасштабного її випуску в Україні", - пояснив Поддєрьогін.

Електронна гривня - головні новини

НБУ наприкінці 2016 року розпочав дослідницький проєкт із впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, що може дати змогу мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та водночас проводити їх із практично миттєвою швидкістю. У межах проєкту в обіг випустили електронні гривні в еквіваленті 5 тисяч гривень.

21 лютого 2020 року голова НБУ Яків Смолій заявив, що НБУ має у своєму розпорядженні відпрацьовану технологічну модель випуску цифрової гривні, але остаточного рішення ще не ухвалено.

6 квітня 2021 року НБУ продовжив перехідний період на врегулювання питань, пов'язаних із випуском електронної гривні до 15 червня 2021 року.

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