У грудні долар ослаб до гривні через зниження активності нерезидентів та імпортерів.

На міжбанківському валютному ринку вчора спостерігалося значне ослаблення долара США до гривні внаслідок зниження активності нерезидентів та імпортерів.

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Про це УНІАН розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов.

"Вчора на міжбанку долар США до гривні значно ослаб. Нерезиденти та імпортери помітно знизили свою активність, тому попит на валюту впав. НБУ на ринок не виходив. Торги понеділка по валютній парі долар/гривня завершилися на рівні 28,13 Євро до гривні ослаб до позначки в 34,17", - сказав експерт.

Гойлов зазначив, що Мінфін сьогодні проведе аукціон з розміщення ОВДП, і інвесторам будуть запропоновані бонди в гривнях з терміном погашення через 6, 12, 24, 48, 60 місяців, і в доларах США - 12 місяців.

"В ході аукціону буде важливим, під який відсоток інвестори погодяться дати в борг Україні на 4 і 5 років. З листопада вартість запозичень для уряду зростає, що" підігріло" інтерес нерезидентів до даних паперів", - розповів Гойлов.

Курс ВВП-варантів

Також аналітик повідомив, що курс ВВП-варантів (цінних паперів, які випустив уряд при реструктуризації 2015 року) вперше з березня перевищив позначку в 100% від номіналу.

"Даний факт говорить про зростання довіри до економіки України з боку міжнародних інвесторів. Додатковим позитивним фактором стала заяви президента України про те, що "жорсткий" карантин до кінця року вводити не планують. У підсумку ринки помітно заспокоїлися", - підкреслив Гойлов.

Експерт зазначив, що очікує до кінця тижня за курсом долара проти гривні корекцію до рівня 28,30 гривні/долар, а євро до гривні, ймовірно, продовжить зміцнюватися до позначки 34,30 гривні/євро.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 8 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,24 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій