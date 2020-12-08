Курс долара знизився до 28,08 гривні, а курс ЄВРО - до 34,05 гривні.

Національний банк України на середу, 9 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,08 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,05 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2808,28 (8 грудня – 2823,94)

100 EUR – 3405,46 (8 грудня – 3425,86)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,09/28,10 гривні/долар, до євро – на рівні 34,02/34,04 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 8 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,24 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій