Крім того, Росії заборонили брати участь у засіданнях регіональних органів FATF в якості члена організації.

Міжнародна група по боротьбі з відмиванням коштів (FATF) заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проектах.

Про це йдеться в повідомленні FATF за підсумками пленарного засідання групи 20-21 жовтня.

Крім того, Росії заборонили брати участь у засіданнях регіональних органів FATF в якості члена організації.

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"Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на сприяння безпеці, надійності та цілісності фінансової системи. У зв'язку з продовженням дій Росії FATF вирішила накласти додаткові обмеження на роль країни", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що FATF продовжить стежити за ситуацією і розглядати на кожному зі своїх пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень.

В організації нагадали юрисдикціям про ризикованість спроб обходу санкцій, введених щодо Росії.

Також FATF знову висловила глибоке співчуття з приводу безпідставних втрат людей, страждань і руйнувань, викликаних триваючим російським вторгненням в Україну.

Росія В FATF

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Кремль не оголошував війну Україні. Росіяни скоюють військові злочини, катуючи й убиваючи людей на окупованих територіях; обстрілюючи житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть мирне населення, в тому числі діти.

Після початку вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти Росії. Свідомий міжнародний бізнес, який не бажає мати справу з кривавим російським режимом і оплачувати податками вбивства людей, почав залишати російський ринок.

У березні керівництво Верховної Ради України звернулося з проханням внести Росію до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Також Росію просять виключити з числа країн-членів цієї організації.

У ВР наголосили, що "допоки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму цієї держави де-факто не працює".

У червні Росію виключили з керівних органів групи з фінансових заходів FATF і можуть внести в "чорний список". FATF визнала, що військові дії РФ проти України суперечать основним принципам організації.

Припиняється участь представників РФ у всіх керівних органах FATF, їх відсторонили від будь-яких управлінських рішень, участі в експертних радах, встановленні стандартів, питань членства.

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