Питання включення РФ до санкційного списку FATF продовжує обговорюватись і буде розглянуто в рамках наступних заходів організації.

Росію виключили з керівних органів групи з фінансових заходів FATF та можуть внести до "чорного списку".

Про це повідомив керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

"Група з фінансових заходів (FATF) визнала, що військові дії РФ проти України суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи. Відповідно до нових рішень, прийнятих на пленарному засіданні цього тижня, Росія більше не може виконувати жодних керівних чи консультативних ролей або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, питань управління та членства", - зазначив він.

Також припиняється участь представників РФ в усіх керівних органах FATF, їх усунули від будь-яких управлінських рішень, участі в експертних радах, встановлення стандартів, питаннях членства.

"Це справедливе приниження Росії. Питання включення РФ до санкційного списку FATF продовжує обговорюватись між країнами-членами та спостерігачами і буде розглянуто в рамках наступних заходів FATF", - додав Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, у березні керівництво Верховної Ради України звернулося з проханням внести Росію до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Також Росію просять виключити з числа країн-членів цієї організації.

У ВР наголосили, що "допоки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму цієї держави де-факто не працює".

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