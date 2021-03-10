Основну роль в цьому зіграли карантинні обмеження.

Валовий внутрішній продукт України в січні поточного року скоротився на 2,6-2,8%.

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Про це повідомляється в "Огляді економічної активності", опублікованому на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Чергові обмеження січневого локдауну (з 8 по 24 січня включно) викликали певне загасання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу. Зокрема, у січні 2021 року зменшення зведеного індексу виробництва товарів і послуг з основних видів економічної діяльності становило 4,0% (падіння на 2,5% у січні 2020 року)", - сказано в огляді.

Як зазначили в Мінекономіки, основний негативний внесок у динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг з основних видів економічної діяльності сформували такі виробничі види економічної діяльності, як промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.

Серед сфери послуг від посилення карантину традиційно найбільше постраждав сектор пасажирського транспорту, в той час, як роздрібний сегмент ринку залишався єдиним видом, який демонстрував зростання.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 4,6% в 2021 році.

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Автор: Дмитро Шварц