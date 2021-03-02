За словами голови правління компанії, оптимізації підлягають 700 з 2500 штатних посад працівників центрального офісу в Києві.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в рамках реформування структури та оптимізації дублюючих посад управлінського персоналу скоротить майже третину штату центрального офісу.

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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на голову правління Володимира Жмака.

"Кого ми оптимізуємо? Скажу на прикладі центрального офісу "Укрзалізниці" в Києві: ми оптимізуємо 700 з 2500 штатних посад працівників центрального офісу. Ми ліквідуємо посади 13 функціональних директорів і 14 підрозділів. Було багато дублювання, було багато незрозумілого функціоналу. Ми починаємо з себе", - цитує прес-служба слова Жмака.

Водночас він підкреслив, що жодних дій з оптимізації робітничих професій не відбудеться.

"Ще раз наголошую: виробничі професії не будуть оптимізуватися. Навпаки, зараз ми комплектуємо штат тих підрозділів, які займаються виробничою діяльністю", - сказав Жмак.

Що цьому передувало

У лютому голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк повідомив, що "Укрзалізниця" планує масове скорочення співробітників, зокрема планується звільнити 30 тисяч залізничників.

Також повідомлялося, що" Укрзалізниця " планує всі відстрочені соціальні виплати співробітникам здійснити протягом 2021 року.

У 2020 році компанія направила понад 1 мільярд гривень на виплату зарплат своїм працівникам, які перебувають у простої, при цьому залізничникам виплачувалося 100% окладів.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець