Фонд національного добробуту РФ - це надприбутки від експорту нафти і газу, які Кремль накопичував десятиліттями, нікуди не витрачаючи.

Минулого року Росія витратила майже чверть ліквідних резервів так званого Фонду національного добробуту (ФНД), тобто надприбутків від експорту нафти і газу, накопичених протягом перших 20 років правління Володимира Путіна. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані Міністерства фінансів РФ.

Зазначається, що у номінальних цифрах загальний розмір російського ФНД у минулому році майже не змінився і становив близько 12 трильйонів рублів (117 мільярдів доларів). Однак ситуація виглядає інакше, якщо брати до уваги лише грошові запаси та ходові цінні папери, тобто високоліквідні активи, які можна легко пустити на оплату поточних витрат. Ці активи за минулий рік скоротилися на 24% і склали 3,8 трильйона рублів станом на 1 січня цього року.

А загалом за час повномасштабної війни високоліквідні активи ФНД скоротився на 57%: перед вторгненням вони становили 8,9 трлн рублів.

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Як зазначає Bloomberg, російський ФНД відчуває тиск через підвищені бюджетні витрати, пов’язані з потребами військових. Російському Мінфіну довелося витратити 1,3 трильйона рублів з ФНД на покриття дефіциту бюджету у минулому році.

При цьому частину ФНД складають облігації, випущені для оплати масштабних інфраструктурних проектів. Простіше кажучи, це боргові розписки, які будуть погашені колись в майбутньому, якщо все піде добре. Згідно з підрахунками Bloomberg, торік обсяг таких облігацій у складі ФНД зріс на 50%, а з початку 2022 року – в чотири рази.

Bloomberg наголошує, що за підрахунками російського ж Центробанку, існує потенційний сценарій повного виснаження Фонду національного добробуту вже у 2025 році. Це станеться при "значному погіршення зовнішніх умов" і обвалу цін на нафту.

Ситуація в російській економіці

Як писав УНІАН, Росія створила приховану схему фінансування витрат на війну, що дало змогу збільшити фактичний військовий бюджет вдвічі. Колишній фінансист Morgan Stanley і Bank of America Крейг Кеннеді звернув увагу, що за час війни військові заводи РФ отримали пільгових кредитів на суму, яка дорівнює військовому бюджету РФ за цей час.

Однак ця схема несе в собі очевидні ризики. Окрім стимулювання інфляції, яка вже стала проблемою для економічної системи РФ, роздача пільгових кредитів неплатоспроможним військовим заводом створює загрозу банківського та фінансового колапсу в Росії. Уникнути цього можна, якщо погашати ці кредити буде федеральний бюджет. Але тоді в ньому не залишиться грошей ні на що інше.

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