Швидкими темпами скорочується саме ліквідна частина фонду.

За підсумками 2023 року Росія витратила майже 4 трильйони рублів з Фонду національного добробуту (так звані кошти на "чорний день"), який із 2004 року виручав Кремль під час криз. Тепер у його так званій ліквідній частині залишилося тільки 5 трильйонів, пише російське видання "Медуза".

Зазначається, що спочатку система була покликана знизити залежність економіки від цін на сировину. Якщо нафта коштувала дорого, то влада мала скуповувати валюту і відкладати її у фонд. У разі якщо нафта дешевшала, накопичену валюту дозволялося витрачати, насамперед на пенсії. Уряд щороку встановлював так звану ціну відсікання щодо нафти марки Urals: до початку війни вона становила 45 доларів.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну і введення санкцій на російську нафту на 2023 рік придумали нове бюджетне правило: прив'язали не до вартості нафти, а до необхідного обсягу нафтогазових доходів бюджету.

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За словами журналістів, усю першу половину 2023-го необхідних обсягів не досягали, тому валюту з ФНБ продавали. Влітку ситуація змінилася: ціни підросли, рубль ослаб, тому влада була готова нарешті поповнювати фонд. Мінфін повідомляв, що почне закупку 7 серпня, але цього так і не сталося. В грудні Мінфін продав із ФНБ півмільярда євро, 115 мільярдів юанів і 232 тонни золота, а отримані 2,9 трильйона рублів забрав на покриття дефіциту бюджету.

"Це максимально допустима сума на 2023 рік", – йдеться у статті.

Також вказано, що ФНБ складається не лише з ліквідної частини, на яку приходяться накопичення у валюті та золоті. Загальний обсяг фонду за підсумками 2023 року оцінили в 12 трильйонів рублів. За рік сума скоротилася лише на 12%, але її більша частина – неліквідна. Тобто накопичення потрібно інвестувати, інакше їх знецінить інфляція. Для цього держава періодично купує акції та облігації російських компаній.

Експерт Oxford Economics Тетяна Орлова зазначає, що тільки ліквідні інвестиції можна розглядати як резерви на чорний день, "решти вже немає".

"Формально, якщо зберегти ті самі темпи витрат, ліквідна частина фонду буде вичерпана вже 2025 року… У 2024-му з ФНБ можна буде взяти на покриття дефіциту тільки 1,3 трильйона рублів, наступного трансфертів не буде зовсім", – вважають експерти.

За їх словами, підтримку може надати нове бюджетне правило. Цього року вирішено повернутися до цін на нафту на рівні 60 доларів. Однак наразі вона торгується по 65 доларів, тож додаткові покупки валюти будуть. Проте аналітики Райффайзен Банку, наприклад, чекають подальшого скорочення ліквідної частини фонду.

За підрахунками економіста Bloomberg Economics по Росії Олександра Ісакова, ліквідна частина ФНБ залишиться на тому ж рівні, якщо нафта коштуватиме 73 долари за барель. Якщо вона опуститься до 50, то ресурсів вистачить максимум на два роки. Але головна загроза полягає у швидкому переході коштів у неліквідну форму.

До того ж, за словами авторів статті, окрім ФНБ у Росії є й інші резерви.

Нафтові доходи РФ

Раніше УНІАН писав, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Йдеться про атаки безпілотників на об'єкти на узбережжі Балтійського моря. Це може порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту нафти.

Водночас морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників, який ненадовго призупинив потоки з ключового експортного терміналу в Балтійському морі.

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