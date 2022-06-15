Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок з 1994 року.

Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%.

Про це йдеться у повідомленні ФРС.

Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок з 1994 року.

В ФРС дали зрозуміти, що продовжать підвищувати ставки цього року найшвидшими темпами за останні десятиліття, прагнучи побороти інфляцію, що досягла у травні 40-річного максимуму з показником 8,6%.

За прогнозом регулятора, до кінця року ставка зросте до 3,4%. До кінця 2023 року її розмір становитиме 3,8%.

Також ФРС знизила прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, на 2023 рік – з 2,2% також до 1,7%.

Регулятор підвищив прогноз щодо інфляції в США в 2022 році з 4,3% до 5,2%.

"Вторгнення Росії в Україну спричиняє величезні економічні труднощі. Вторгнення та пов’язані з ним події створюють додатковий тиск на інфляцію та впливають на глобальну економічну активність", - йдеться у повідомленні ФРС.

Крім того, ФРС продовжить скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів, боргових зобов’язань та іпотечних цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, в кінці минулого року Bloomberg назвав основні ризики для світової економіки у 2022 році. Зокрема, серед ризиків вказувалось, що підвищення базової відсоткової ставки з боку ФРС США може негативно вплинути на ринки. Додатковими ризиками є вже завищені ціни на активи. Видання зазначало, що якщо у 2022 році ФРС тричі підвищить ставку та заявить готовність дійти до 2,5%, у 2023 році США чекає рецесія.

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