Попри наявність низки ризиків для світової економіки, наступного року щось може піти як слід і навіть краще.

Економісти більш оптимістично дивляться на 2022 рік й очікують на стійке відновлення світової економіки, утім є низка факторів, які можуть негативно позначитися на темпах економічного зростання.

Експерти Bloomberg назвали найбільші економічні ризики, які могуть чекати світ у 2022 році.

На їхню думку, негативно вплинути на світову економіку можуть новий штам коронавірусу "Омікрон", економічний спад в Китаї, Тайвань, різка інфляція, жорсткий Brexit, нова криза єврозони та зростання цін на харчові продукти на Близькому Сході, набіг на ринки, що розвиваються.

Омікрон і нові локдауни

Поки що рано робити однозначний висновок щодо нового варіанту Covid-19. Імовірно більш заразний, ніж його попередники, він також може виявитися менш смертельним. Це допомогло б світу повернутися до нормального стану до пандемії, що означає зростання витрат на послуги, наприклад ресторани й спортзали. Перебалансування витрат може підвищити глобальне зростання економіки до 5,1% з базового прогнозу Bloomberg у 4,7%.

Однак, якщо "Омікрон" виявиться більш заразним і смертельним, то навіть повернення на три місяці до найжорсткіших обмежень 2021 року може призвести до уповільнення економічного зростання в 2022 році до 4,2%. За такого сценарію попит буде слабшим, а проблеми з логістикою і нестачею робітників залишаться, вважають аналітики Bloomberg.

Загроза інфляції в США

На початку 2021 року прогнозувалося, що США закінчать рік з інфляцією в 2%, однак зараз цей показник вже складає близько 7%. У 2022 році базовий прогноз Bloomberg Economics передбачає зниження інфляції в США до цільового рівня приблизно в 3%. Однак, не виключається повторення цьогорічної помилки.

Політика Федеральної резервної системи

Підвищення базової відсоткової ставки з боку ФРС США може негативно вплинути на ринки. Додатковими ризиками є вже завищені ціни на активи. Індекс S&P 500 майже наблизився до "зони бульбашок", і ціни на житло свідчать про те, що ризики на ринку нерухомості вищі, ніж будь-коли після кризи субстандартних кредитів у 2007 році.

Якщо у 2022 році ФРС тричі підвищить ставку та заявить готовність дійти до 2,5%, у 2023 році США чекає рецесія.

Просідання ринків, що розвиваються

Підвищена базова ставка США означає приплив грошей у доларові активи і відтік з ринків, що розвиваються. Високі потреби у фінансуванні та слабке управління додають ризиків для деяких таких ринків.

Найбільш вразливі до цього перетоку Аргентина, Туреччина та Південна Африка. До них можна додати Бразилію та Єгипет й отримати п'ятірку найбільш уразливих у 2022 році країн.

Натомість Саудівська Аравія, Росія та Тайвань, з невеликою заборгованістю та сильним залишком на поточних рахунках, здається, найменш схильні до "втечі капіталу" серед ринків із перехідною економікою.

Проблеми Китаю

Якщо Китай продовжить дотримуватися політики "нульової толерантності" до коронавірусу незалежно від штаму, і за важких наслідків кризи в секторі нерухомості, зростання його економіки наступного року може сповільнитися до 3% проти 5,7% базового прогнозу Bloomberg Economics. Це спричинить "ефект доміно" у світовій економіці та може вплинути на політику ФРС.

Політичні потрясіння в Європі

Солідарність між лідерами, які підтримують європейський проект, і активність Європейського центрального банку, щоб тримати під контролем витрати на державні позики, допомогли Європі подолати спричинену коронавірусом кризу.

Утім, президентські вибори в Італії і Франції все можуть змінити. Якщо євроскептики отримають владу в цих ключових економіках ЄС, це може порушити спокій на європейських ринках облігацій і позбавити ЄЦБ політичної підтримки, необхідної для реагування. Ціна запозичення для них зросте, а при спреді суверенного держборгу в 300 базисних пунктів (як у фінансову кризу минулого десятиріччя) настане рецесія. Вона здатна відібрати в єврозони щонайменше 4% її ВВП.

Також, напруга між Росією та Україною може призвести до зростання цін на газ.

Проблеми Brexit

Переговори між Великою Британією та ЄС щодо митного контролю на кордоні з Північною Ірландією триватимуть у 2022 році, однак досягнути згоди буде важко.

Невизначеність вдарить по інвестиціям у бізнес і підірве фунт. Повномасштабна торгова війна між Брюсселем і Лондоном є малоймовірною, але проблеми на митних кордонах цілком можливі. Вони ще більше піднімуть споживчі ціни.

Згортання екстрених стимулів

Уряди витратили значні кошти на підтримку працівників і бізнесу в умовах пандемії. Зараз багато хто хоче затягнути паски. У 2022 році, за оцінкою UBS, уряди згорнуть підтримку приблизно на 2,5% світового ВВП. Особливо сильно цей фактор позначиться на економіках Великої Британії, Італії, Канади та Японії.

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Зростання цін на продукти

Поєднання наслідків Covid і поганої погоди підштовхнуло світові ціни на продукти харчування до рекордно високих показників. Ця тенденція може зберегтися в наступному році. Становище з доступністю їжі обіцяє бути гіршим, ніж під час кризи "арабської весни" 2011 року, особливо в таких країнах, як Судан, Ліван та Алжир. Це означає ризик нової регіональної нестабільності.

Місцева і геополітика

Головний жахливий сценарій - це війна наддержав. Але на світову економіку не менше вплине і нова торгова війна між США та Китаєм, і нова криза з постачанням напівпровідників із Тайваню.

Не варто недооцінювати потенціал регіональної напруги. Наприклад, в Бразилії у жовтні заплановано провести вибори на тлі невизначеності через пандемію та все ще депресивної економіки. У Туреччині опозиція наполягає на перенесенні виборів у 2023 році на наступний рік на тлі падіння курсу валюти, у чому звинувачують економічну політику президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"У 2020 році економічний удар пандемії виявився гіршим за майже всі прогнози. Але в 2021 році це було не так: у багатьох країнах відновлення відбувалося напрочуд швидко. Це корисне нагадування про те, що в наступному році щось може піти як слід і навіть краще", - підсумовує Bloomberg.

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Автор: Олександр Топчій