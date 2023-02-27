Йдеться про 300 мільярдів доларів російського центрального банку.

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен, яка відвідала Київ з офіційним візитом, заявила про проблеми з переведенням заморожених російських активів в Україну.

Як пише The Guardian, на телефонному брифінгу з журналістами вона сказала, що Росія має заплатити за заподіяну Україні шкоду, але для повного вилучення 300 мільярдів доларів російського центрального банку і їх передачі Києву "існують серйозні юридичні перешкоди".

Йеллен також заявила, що Вашингтон вивчить заклики Києва запровадити санкції проти російського атомного енергетичного сектора.

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"Ми хочемо позбавити Росію доходів. Нам також необхідно розглянути можливі наслідки санкцій для нас самих і наших партнерів", – сказала вона.

Замороження активів Центрального банку (ЦБ) РФ

До листопада 2022 року західні країни заморозили російських активів на більш ніж 330 млрд доларів, з яких близько 300 мільярдів доларів – резерви Центробанку Росії на рахунках в іноземних банках. Росію позбавили доступу до них ще навесні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну.

Ще в квітні повідомлялося, що США шукають спосіб передати заморожені активи Центробанку Росії на допомогу у відновленні України і "ретельно зважують" всі "за" і "проти".

Центральний банк РФ заявляв, що оцінює перспективу повернути ці гроші як низьку, хоча активи досі не були конфісковані і передані Україні.

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