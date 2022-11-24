З початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни заморозили російських активів на понад 330 млрд доларів.

Протягом останніх декількох місяців Федеральна прокуратура США видала низку позовів до суду, аби виявити приховані в Штатах російські активи та отримати підстави для арешту нерухомості, грошових рахунків і трастових фондів російських олігархів.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, ці позови мають допомогти викрити шари складних структур власності, призначених для приховування активів російських олігархів.

З початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни заморозили російських активів на понад 330 млрд доларів. Біля 300 мільярдів доларів із цієї суми – резерви, які зберігаються Центробанком Росії на рахунках в іноземних банках. Крім того, переважна частина решти коштів включає компанії олігархів, банківські рахунки, трасти, яхти, літаки, нерухомість і коштовності.

Відео дня

Проте в процесі "полювання" на російські активи американські посадовці зіткнулися з низкою серйозних слідчих і юридичних труднощів. Зазначається, що проблеми виникаютиь від питання пошуку прихованих досвідченими юристами, бухгалтерами та фінансовими аналітиками активів до процедури вилучення та передачі їх Києву. Так, арешт активів передає право власності на них уряду. Водночас замороження коштів лише блокує їх використання власником.

Офіційні особи звернулися до Конгресу США із проханням ухвалити необхідне законодавство, яке б розширило їх повноваження щодо арешту російських активів. Крім того, це створило б легальний канал для передачі цих коштів Україні.

"У нас немає спеціального механізму для передачі доходів від конфіскованих активів олігархів українському народу", – заявив сенатор Шелдон Вайтхаус, член юридичного комітету Сенату від Демократичної партії Род-Айленду, який і є ініціатором законопроекту щодо вирішення цього складного питання.

Крім того, американські офіційні особи наголосили, що головною проблемою, пов’язаною з експропріацією активів олігархів для відбудови України після війни, є саме пошук холдингів. Так, за словами екс-чиновниці Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США Кері Стайнбоуер, російські олігархи передають активи зі свого прямого володіння та контролю в трасти, членам сім’ї та партнерам, або в акції, що належать компаніям у багатьох юрисдикціях.

Водночас голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції, яка видала позови, Ендрю Адамс наголошує, що лише для визначення місцезнаходження активів можуть знадобитися роки розслідування.

"Труднощі проведення транснаціональних розслідувань, проникнення в часто непрозорі юрисдикції, які зацікавлені в приховуванні, або наданні притулку тим, хто хоче приховати незаконну діяльність, є важким завданням", – зауважив він під час слухань у вересні 2022 року.

І хоча американський Мінфін запровадив низку нових правил боротьби з відмиванням грошей, які можуть допомогти відстежити ці активи, деякі експерти вважають, що цього може бути недостатньо. Правила звітування про власність набудуть чинності лише у 2024 році. Крім того, вони не включають деякі механізми інвестування або не вимагають вказувати кінцевих бенефіціарів трастів, а лише довірених осіб.

Офіційні особи зауважують, що чинне американське законодавство надає обмежені повноваження щодо арешту заморожених російських активів.

Як пише видання, для того, щоб США мали можливість вилучити 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, які зберігаються на іноземних рахунках, Конгрес має ухвалити новий закон. Проте деякі уряди побоюються створити прецедент, який би суперечив міжнародним монетарним принципам.

При цьому співробітниця юридичної фірми Winston & Strawn Кері Стайнбоуер наголошує, що через відсутність законних повноважень для вилучення російських активів, суди можуть поставити під сумнів правові підстави прокуратури для арешту майна олігархів.

Конфіскація російських активів

20 листопада 2022 року стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову запропонував конфіскувати російські активи, які знаходяться на території Європейського Союзу, на користь України. Глава Уряду Фінляндії Санна Марін підтримала цю ідею.

При цьому станом на 18 листопада повідомлялося, що Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Більшість активів знаходяться в Бельгії, де за попередніми підрахунками заморозили близько 50 мільярдів євро.

Водночас Велика Британія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів (20,9 млрд доларів США) з моменту введення жорстких антиросійських санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: