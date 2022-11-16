Пацкан заявив, що не братиме участі в політичних розбірках.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це Пацкан повідомив у Facebook, зазначивши при цьому, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної та безпекової сфери, антикорупційної та правоохоронної сфери. Однак детективи Національного антикорупційного бюро першими прийшли до нього і вручили повідомлення про підозру.

"Війна зжирає мільярди й перевіряти, чи не допомагають їй у цьому чиновники – наше завдання. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і прийшли в гості першими... З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - написав він.

Відео дня

Пацкан підкреслив, що закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно.

"А влаштовувати політичні розбірки - ницо. Я не буду брати в цьому участі", - додав Пацкан.

Робота Пацкана в Рахунковій платі:

15 березня 2018 року Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати України. Серед них був Валерій Пацкан, який був обраний головою Рахункової палати.

Колишнього народного депутата, голову Рахункової палати Валерія Пацкана підозрюють у незаконному отриманні 117 тис.гривень за наймання житла.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що заподіяло істотну шкоду).

Сам Пацкан вважає необґрунтованою підозру в отриманні незаконної компенсації за житло під час його депутатства.

За його словами, є "зацікавлені особи", які хочуть перешкодити перевіркам Рахункової палати, і пообіцяв захищатися в установленому законом порядку.

Вас також можуть зацікавити новини: