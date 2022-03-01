На сьогодні зовнішній борг України становить 1,6 трлн грн, або понад $57 млрд.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає, що Україна має вимагати від зовнішніх кредиторів списання боргів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії, колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трл грн, або понад 57 млрд дол. Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України! Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!" - написав він.

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