Підозра не стосується періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді.

Голові Національного банку України Кирилу Шевченку повідомлено про підозру.

Про це в Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

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"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність посадових осіб Державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використовували її для розкрадання грошових коштів.

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам. Слідством встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перерахували кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", - повідомили в САП.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких чинний голова Національного банку України, Колишні та чинні чиновники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковані за ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 Ч. 1 ст. 366 КК України.

Відставка Шевченка:

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління "Укргазбанку".

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

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