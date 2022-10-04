Як заявив Кирило Шевченко, причиною відставки є погіршення стану здоров'я.

Голова Національного банку Кирило Шевченко подає у відставку за станом здоров'я.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Через причини, пов'язані зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України", - зазначив він. Відео дня

Шевченко додав, що він уже звернувся до президента України з відповідною заявою.

"Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.", - зазначив керівник центробанку.

Також, за словами Шевченка, він виконав уже свою головну місію на цій посаді, пов'язану з безперебійною роботою банківської системи як в мирний, так і у воєнний час.

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали", - підкреслив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку України.

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