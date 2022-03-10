Google повідомляє про припинення роботи білінгу для користувачів з Россії.
Підписки діятимуть до кінця поточного розрахункового періоду, але їх не можна буде продовжити, і вони будуть скасовані. Про це повідомляє "Комерсант".
Як відзначили в компанії, користувачі з Росії не зможуть купити додаток, зробити покупку в додатку або оформити передплату через платіжну систему в Google Play.
Російським користувачам буде як і раніше доступна можливість установки безкоштовних додатків або оновлення вже куплених платних. Розробникам, які бажають продовжити доступ російських користувачів до свого контенту, пропонується збільшити безкоштовний період або зовсім скасувати передплату або оплату.
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