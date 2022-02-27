Таким чином, Білорусь фактично особовим складом почала вторгнення в Україну.

На сьогодні є ймовірність того, що Білорусь виставить своє військо проти України.

Такий прогноз у Facebook озвучив керівник проекту в Інститут чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Існує дуже велика ймовірність, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає залучення всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони. Єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить, в тому числі в питаннях власної безпеки від Путіна", - зазначив Клименко.

За його словами, у разі прийняття такого рішення, це стане трагедією історичного масштабу.

"Дане рішення ніяк не враховує мир і дружбу між народами України та РБ, що тягнуться століттями. Білоруси та українці не воювали проти один одного ніколи в історії. Ми - братні народи й не можемо воювати один проти одного. Якщо це рішення буде прийнято і реалізовано, це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна і Лукашенка.

Але будь-якого окупанта ми вбиваємо. Тому, давайте зробимо все можливе, щоб через божевілля режиму Путіна білоруси та українці залишалися братнім народом", - заявив Клименко.

Він також зазначив, що білоруси можуть не знати, куди вони їдуть і не розуміти всю серйозність ситуації.

"Важливо: військові Білорусі можуть не розуміти куди їдуть, їх телеефір переповнений пропагандою про уявних "нацистів", їм можуть не пояснювати завдання і вони можуть не розуміти багато чого з того, що відбувається. Вони можуть не знати про шалені втрати росіян тут. Треба дзвонити та писати всім знайомим в РБ, говорити про це і просити не йти на війну проти українців. Матерям і дружинам – не відпускайте своїх чоловіків на загибель і воювати протиблизького народу", - заявив Клименко.

"PS. Колеги, тільки опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають в літаки. Готується повітряний десант. Таким чином, Білорусь фактично особовим складом почала вторгнення в Україну. Локації: Київський та Житомирський напрямки. Потрібно якнайшвидше поширити серед іноземних засобів масової інформації, якщо є така можливість", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.