Курс євро сьогодні становить 41,60 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,70 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн за дол., євро – 40,60 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

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Курс гривні: як змінюється ситуація

Як повідомляв УНІАН, з 21 травня Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня стало відомо, що Нацбанк знизив офіційний курс гривні. Він знизив його на 25% – до 36,57 грн/дол.

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