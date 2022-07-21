Тепер один долар в нашій країні за офіційним курсом коштує дорожче 36 гривень.

Національний банк України підняв курс долара до гривні відразу на 25%.

Офіційний курс долара на четвер, 21 липня, становить 36,5686 грн/дол., йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що це було зроблено через те, що дуже дорого коштувало для золотовалютних резервів України стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", - йдеться в повідомленні.

При цьому умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного. Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Національний банк зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол. Саме у цей день РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

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