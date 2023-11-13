Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 39,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 13 листопада, послабшав на 10 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок - до 40,50 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,90 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,73 грн/дол. (продати долар можна за 37,64 грн), євро – 40,34 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 13 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,08 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,54 грн/євро, тобто гривня послабшала на 2 копійки.

Експерт розповів, що буде з валютою. За словами аналітика Олексія Козирєва, на міжбанку ситуація на цей час стабільна і сильно змінюватися не буде.

"Я не бачу якихось проблем ні зі сплесками обсягів, ні з якимось глобальним збільшенням попиту. Він є, але не критичний", - зазначив експерт.

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