Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 17 жовтня, послабшав на 3 копійки – до 38,20 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,55 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс валют у "ПриватБанку" 16 жовтня показав, що курс готівкового долара до гривні залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 15 копійок і становить 40,50 грн за євро.

Відео дня

Національний банк України на вівторок, 17 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,28 грн/євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

За інформацією фінансового тижневика інвестгрупи ICU, упродовж другого тижня після переходу до курсової гнучкості НБУ продовжував активно продавати валюту на міжбанківському ринку, задовольняючи весь надлишковий попит. Офіційний курс гривні посилився за підсумками минулого тижня до 36,37 грн/дол. завдяки постійній присутності НБУ на ринку з продажом валюти.

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