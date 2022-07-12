Рада Євросоюзу затвердила останні три правові акти, які необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Зазначається, що Хорватія відповідає всім економічним критеріям.
"Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро - це не перегони, а відповідальне політичне рішення", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
Один з прийнятих актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 Євро. Це відповідає поточному курсу.
Нагадаємо, в травні хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти.
Відповідно до закону, Хорватія почне перераховувати ціни на товари в обох валютах вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік. Зараз в країні в обігу ходить Хорватська куна.
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