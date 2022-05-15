Уряд Хорватії переконаний, що запровадження євро для країни матиме лише хороший ефект.

Хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти. Таким чином, вже з наступного року Хорватія стане двадцятою країною єврозони.

Про це повідомляє aktuality.

За перехід на євро віддали голоси 117 депутатів. 13 проголосували проти.

Противники введення євро вважають, що зараз не підходящий час для таких змін, тому що це призведе до зростання бідності.

Уряд Хорватії переконаний, що запровадження євро для країни матиме лише хороший ефект. За їх прогнозами, це дасть змогу прибрати валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

Відповідно до закону, Хорватія почне перераховувати ціни на товари в обох валютах вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік. Наразі в країні в обігу ходить хорватська куна.

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