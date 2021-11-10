Маск залишається найбагатшою людиною в світі за версією Forbes.

Американський мільярдер Ілон Маск втратив 50 мільярдів доларів після дводенного падіння акцій компанії Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це найбільше дводенне падіння в історії індексу мільярдерів Bloomberg і найбільше одноденне падіння після того, як інший бізнесмен – Джефф Безос – втратив 36 мільярдів доларів у зв’язку з розлученням у 2019 році.

Падіння акцій Tesla сталося після опитування Маском своїх підписників у Twitter, чи варто йому продати 10% своєї частки компанії. Невдовзі пішли чутки, що його брат Кімбал продав акції незадовго до опитування.

Читайте такожНБУ прийняв важливе рішення щодо роботи небанківських установЗавершенням історії став інсайдерський звіт, що Маск продає акції, бо нібито хоче покрити свої особисті борги.

Падіння скорочує відкрив Маска від Безоса у рейтингу найбагатших людей світу на 83 мільярди доларів, а проте продовжує очолювати список Forbes.

У січні Маск уперше обійшов засновника Amazon на 143 мільярда доларів, що перевищує капітал Білла Гейтса – четвертого у рейтингу.

Що відомо про опитування Маска

За 45 хвилин до закінчення опитування більшість тих, хто проголосував (58%) висловилися за продаж акцій, а 42% - проти. Всього на цей час проголосували майже 3,5 мільйона користувачів соцмережі.

Рішення про створення опитування Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Вайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Вайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах, пише BBC. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

Автор: Яна Ставська