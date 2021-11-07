Найбагатша людина на планеті пообіцяла, що вчинить згідно з результатами опитування в Твіттер, яким би не був його результат.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск запустив у себе в Twitter опитування, чи варто йому продати 10% акцій цієї компанії.

Як свідчать результати опитування, за 45 хвилин до його закінчення більшість тих, хто проголосував (58%) висловилися за продаж акцій, а 42% - проти. Всього на цей час проголосували майже 3,5 мільйона користувачів соцмережі.

"Останнім часом багато хто говорить, що нереалізовані доходи можуть бути способом ухилення від сплати податків. Я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla. Ви це підтримуєте?",- написав Маск.

Маск зазначив, що вчинить згідно з результатами цього опитування, якими б не були його результати.

"Зауважте, я нізвідки не беру зарплату або бонуси. У мене є тільки акції, тому єдиний спосіб для мене особисто платити податки - це продавати акції", - написав Маск.

Якщо цей тренд збережеться, то Маск продасть акції Tesla на суму в 21 млрд доларів США, відзначає BBC.

Як зазначає британське видання, це рішення Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Вайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

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"Новий податок на прибуток на мільярдерів забезпечить те, що вони будуть платити податки щороку, так само, як і інші працюючі американці... Жоден американець, що працює, не згоден із тим, що він змушений платити податок, а мільярдери - ні", - заявив Вайден, представляючи свій законопроект в Сенаті.

Вайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах, пише BBC. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla, якщо це допоможе розв'язати проблему голоду в світі. Так він відповів на твіт виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі.

Нещодавно Маск став першою в історії людиною, статки якої перевищили 300 мільярдів доларів, досягнувши 335 млрд. За останні місяці статки бізнесмена значно зросли через подорожчання акцій Tesla.

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Автор: Олександр Топчій