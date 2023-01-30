Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Акції більшості компаній індійської Adani Group показали третій день падіння і скоротили капіталізацію компанії на 71 млрд доларів в порівнянні з минулим тижнем.

Як повідомляє Bloomberg, триденний розпродаж акцій знищив близько 71 млрд дол ринкової вартості на тлі продажу акцій флагмана Adani, який мав би підкреслити підйом магната на світовому ринку.

Як йдеться в матеріалі, акції Adani Total Gas Ltd. і Adani Transmission Ltd. впали на 20%, серед трейдерів з'явилися ознаки розбіжностей.

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Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням в 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% Номінальної ціни, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо кредитоспроможності.

Як йдеться в матеріалі, ця ситуація загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка до недавнього часу була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зміщення в бік нововиявленого Китаю.

Ситуація з акціями Adani Enterprises:

Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про численні звинувачення в корпоративних зловживаннях компаній магната.

Індійський конгломерат спробував спростувати звинувачення в шахрайстві з боку американської Hindenburg Research. Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними і атакою на саму Індію.

Продаж акцій індійської Adani Enterprises на суму 2,5 млрд доларів залишається за графіком за запланованою ціною емісії, проте банкіри розглядають можливість внесення змін у зв'язку з падінням акцій групи на ринку.

Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Adani за два дні скоротилися майже на $ 45 млрд через падіння акцій його компанії Adani Group.

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