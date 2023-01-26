Вартість виробника танків оцінюється в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж торік.

Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, підняло акції провідної оборонної компанії Німеччини Rheinmetall до рекордного рівня.

Як повідомляє Голос Америки, виконавчий директор Rheinmetall покращив середньостроковий прогноз продажів групи на тлі очікувань надходжень.

Як зазначається в матеріалі, вартість виробника танків оцінюється приблизно в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж торік, і може зробити його "блакитною фішкою" німецького індексу DAX.

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Rheinmetall:

Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним з найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Переважно концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння, а також виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну знаходиться в Дюссельдорфі. За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 72% виручки) компанія в 2021 році посідала 29-е місце в світі.

Leopard для України:

24 січня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт важкої броні.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

Голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що по всій Європі є понад тисячу танків Leopard. 10-15% від своїх запасів без втрат для власної обороноздатності кожна країна зможе передати Україні.

25 січня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що після передачі Україні перших танків Leopard західні країни можуть почати розконсервувати інші модифікації цих танків, щоб продовжити їх передачу Збройним силам України.

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