Інфляція сповільнюється: як це вплине на курс, кредитні ставки та дохідність банківських депозитів

Інфляція нарешті почала сповільнюватись, зменшившись у квітні до 18%, але попри це вона все ще залишається високою, якщо порівнювати з довоєнним періодом. УНІАН намагався розібратися, як ця нова тенденція вплине на курс гривні, ставки по кредитам та дохідність банківських депозитів.

Інфляція в Україні після багатьох місяців зростання почала поступово сповільнюватися. За даними Державної служби статистики, у квітні вона знизилась до 18% з майже 27%, які були на початку 2023 року. Поряд з цим вартість життя залишається дорогою для громадян, адже зростання споживчих цін все ще перевищує той рівень, який був в нашій державі до початку вторгнення російських агресорів (5-10%).

Серед продуктів харчування за останні 12 місяців найбільше зросли ціни на яйця – на жахливі 129%. З інших продовольчих товарів виділяються риба з показником зростання 29 відсотків, а також м'ясо та м'ясопродукти - з показником 23%. Паливо та мастила подорожчали на 24%. Ціни на транспортні послуги в цілому зросли на 21%, з них автодорожній пасажирський транспорт - на 22%. Ціни на утримання та ремонт житла зросли на 21%.

Серед інших категорій варто відзначити зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку на 20%, а також зростання цін на їжу в ресторанах, кафе та послуги готелів на 22%.

Сповільнення інфляції при цьому не почало зменшувати вартість кредитів для українців, а середні депозитні ставки, хоч і зросли останнім часом, але все ще не покривають інфляційних втрат громадян. Проте у нас немає великого вибору, бо в умовах слабо розвиненого фондового ринку депозити залишаються майже єдиним інструментом хоч частково захистити власні заощадження від удушливих обіймів інфляції.

Водночас, не зважаючи на існування пільгової державної кредитної програми "5-7-9%" для бізнесу та відновлення програми для деяких вразливих верств населення іпотечної програми "єОселя", довгострокове іпотечне кредитування та кредити для підприємців все ще залишаються здебільшого недоступними. Більш того, їхня вартість буде і далі зростати в умовах продовження руйнівної війни. Адже для банків рівень інфляції та курсова динаміка грає насправді меншу роль. Для банкірів найважливіший сигнал для нарощення кредитування – це прогнозованість, а її в умовах війни забезпечити неможливо.

"Я отримую маленьку пенсію, тому вимушена ще додатково працювати, проте і цих доходів вистачає на купівлю лише найнеобхідніших продуктів та ліків. Тому депозитів ніяких я не відкладаю, а ось, коли онуку хотіла купити телефон, щоб тримати з ним зв’язок, зверталася до банку за кредитом. За рік переплата склала майже дві вартості цього телефона. Більше я у кредит купувати нічого не буду, краще вже з пенсії відкладати", - поділилася своїм досвідом з УНІАН столична пенсіонерка Лідія Василівна.

Гроші залишаються дорогими

Попри те, що інфляція починає сповільнюватися, Національний банк України продовжує тримати високу облікову ставку на рівні 25% річних. Як зазначили в центробанку, це потрібно для того, щоб не допустити прискорення цін в державі та уникнути суттєвого здешевлення гривні.

"Правління Національного банку України ухвалило зберігає облікову ставку на рівні 25% річних. Це підтримує ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дає змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень", - повідомили в НБУ.

Регулятор обіцяє надалі використовувати механізм валютних інтервенцій для збалансування попиту та пропозиції на валютному ринку. За словами експертів, Національний банк не буде до кінця поточного року знижувати облікову ставку і навіть існує ймовірність того, що у разі погіршення економічної ситуації ставка буде зростати.

"Інфляційні та девальваційні очікування серед населення та бізнесу є важливим фактором, який впливає на динаміку депозитних ставок у гривні та валюті. Зараз такі очікування все ж таки ще присутні, тож НБУ, ймовірно, зможе навіть збільшити облікову ставку за певних негативних умов", - сказав УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов.

Водночас значною мірою курсова стійкість в Україні забезпечується жорсткими валютними обмеженнями, ефективність яких останніх з часом послаблюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим. Подивимся, чи наважиться на це Нацбанк.

Відносна стабільність гривні

В умовах уповільнення інфляції до кінця весни експерти не вважають, що будуть різкі зміни готівкового курсу долара. Як розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, курс буде в першу чергу залежати від фінансової допомоги Україні від країн-партнерів

"Щодо долара до кінця весни поки що не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна і завдяки західній підтримці резерви Національного банку зростають, якогось тиску на гривню просто немає. Найближчим часом нічого такого не очікується", - сказав Фурса.

Старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський зазначив, що доки є фінансування нашої держави від партнерів, то суттєвих змін курсу не прогнозується. Можна продовжувати утримувати курс на стабільному рівні, щоб він був керованим. "Готівковий курс долара може трохи піднятися, але в межах коливань плюс-мінус 1 грн", - додав експерт.

До речі, у квітні фінансові аналітики прогнозували, що курс становитиме 40,04 грн/долар, у березні очікували 41,29 грн/$. Як бачимо, ці песимістичні прогнози не здійснилися. Навпаки – спостерігається відносна стабілізація курсу станом на середину травня на рівні 37,5-38,00 грн/$. Поряд з цим, експерти прогнозують, що навіть за умови зменшення інфляційного тиску на економіку країни подальшого суттєвого зміцнення гривні не відбудеться.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, зміцнення гривні вище 30 грн/$ неможливе. "Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки - це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", - пояснив Кущ.

Іншими словами, нашій економіці зараз вигідне подальше падіння інфляції, адже це буде одним із факторів стабільності не лише вартості товарів і послуг, але і національної валюти. Однак подальше суттєве зміцнення гривні – навпаки буде мати ряд негативних наслідків як через подорожчання імпорту, так і тому, що в гривневому еквіваленті до бюджету буде надходити менше коштів допомоги від союзників.

Не тримати гроші "під подушкою"

На думку експертів, найкращим рішенням в нинішніх складних умовах є не тримати кошти вдома під подушкою, а нести їх у банки на депозити. Зараз середні ставки по депозитах майже в усіх українських банках в національній валюті коливаються від 12% до 16% в залежності від терміну та суми вкладу. Вони останнім часом активно зростали після того, як НБУ переглянув деякі вимоги до резервування та дозволив банкам розміщати депозитні сертифікати на три місяці.

"Зараз вкладники переважно оформлюють гривневі депозити строком від 9 до 12 місяців, але зростає попит на депозити на довші терміни – 1,5-2 роки", - зазначив член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

За словами економіста Костянтинова, для тих, хто має бажання зберегти власні заощадження у доларах чи євро, гарним рішенням буде покласти кошти на валютний депозит.

"На ставки по депозитах в іноземній валюті інфляція практично не має впливу, адже ставки визначаються банком на підставі наявних у нього варіантів розміщення даних коштів, які є досить обмеженими. Мушу зазначити, що для клієнта висока ставка не є визначальними фактором під час вибору фінансової установи для розміщення валютного депозиту. Здебільшого звертають увагу на рівень надійності банку", - зазначив він.

Костянтинов також підкреслив, що літній період в нашій країні зазвичай характеризується певним спадом ділової активності, що відповідно зменшує попит клієнтів на кредити та депозити. Відновлення повноцінного попиту можна очікувати ближче до осені.

"Якщо ж розглядати поточну ситуацію із залученням коштів на депозит, то найбільш популярними є депозити у національній валюті у сумі 130-150 тис. грн, які розміщуються клієнтами на терміни із найбільшою процентною ставкою", - зазначив він.

Що стосується споживчих позик, експерт порадив перед тим, як ухвалити рішення оформити якийсь товар у кредит, прорахувати власні фінансові можливості для здійснення обов’язкових щомісячних платежів.

З кредитами треба бути обережними, оскільки ставки по них встановлюються дуже часто індивідуально і залежать від типу кредитування, суми, терміну, а також платоспроможності позичальника. Зараз у середньому кредитні ставки для громадян України коливаються від 40-60% річних за використання ліміту по банківських картках та при купівлі товарів у розстрочку, а у найдорожчому виді кредитування (на короткий термін готівкою) річні ставки, як і раніше, досягають сотні відсотків.

Наразі ситуація на національному банківському, валютному та фінансовому ринках залишається ще дуже непростою. І вимагає від громадян пильності та розважливості. Проте за умови розумної побудови власних сімейних бюджетів та підвищення фінансової грамотності українці зможуть впоратися з усіма труднощами, які не раз уже траплялися в нашому житті. Головне – зміцнювати на своєму місці економіку держави, допомагати нашим захисникам та наближати Перемогу.

Богдан Слуцький